Lustenau: Junge Männer werfen Beamten "Polizeigewalt" vor

Seit diesem Wochenende kursiert in den Sozialen Netzwerken ein Video, das eine Festnahme in Lustenau zeigt. Die Hersteller des Videos sprechen von "Polizeigewalt", die Polizei hingegen von Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Im Video selbst ist nicht zu sehen, was sich vor den gezeigten Szenen in Lustenau abgespielt hat. Die Polizei informiert auf VOL.AT-Anfrage hin, dass ein junger Mann wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt wurde.

Einsatz wegen Betretungsverbot

Laut Polizei wurden die Beamten wegen Missachtung eines Betretungsverbots zum Ort des Vorfalls nach Lustenau gerufen. Dort traf man den Mann, der gegen das Betretungsverbot verstoßen haben soll, auf der Straße an. Mehrere Jugendliche hätten sich daraufhin in die Amtshandlung eingemischt. Einer davon wurde schlussendlich wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt festgenommen und auf freiem Fuß angezeigt.

Video zeigt Polizeieinsatz

Im Video selbst ist zu sehen wie zwei junge Männer von Beamtinnen und Beamten der Polizei am Boden fixiert werden, während weitere unbeteiligte Personen die Szenen filmen und auf die Polizisten einreden. Einer der am Boden festgehaltenen jungen Männer beschimpft dabei die Polizisten und beklagt sich lautstark über Schmerzen in seinem Arm. Wie ein Polizist sagt, hätte der Mann nur seinen Ausweis zeigen müssen, um der Festnahme zu entgehen. "Ich habe keinen Ausweis dabei", schreit dieser daraufhin lauthals. Die beiden Männer wurden anschließend von der Polizei abgeführt und wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.