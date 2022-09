Lustenau ist im Austria-Duell nur der Außenseiter

Die Mader-Mannen haben doppelt so viele Punkte, aber die Wiener sind der Favorit.

Das Match im Ticker: Austria Wien vs Austria Lustenau

Der Gegner - FK Austria Wien

Auch wenn die Austria aus Wien derzeit nur auf dem achten Tabellenplatz liegt, gilt sie am Samstag als Favorit. Mit 3 Punkten Abzug in die Saison gestartet, hat sich das Team von Trainer Manfred Schmid bereits nach vorne gearbeitet, ist seit vier Spielen (3x Liga, 1x Cup) unbesiegt und auf Tabellenrang 8. Die Formkurve stimmt also bei den Veilchen und natürlich möchten sie auch gegen den Aufsteiger die Punkte mitnehmen. "Die Rollen sind klar verteilt, wir sind aber natürlich nicht nach Wien gereist, um die Punkte einfach so abzugeben", erklärt Markus Mader. "Die Wiener verfügen über einen starken Kader und wir müssen höllisch aufpassen. Wichtig wird es sein, dass wir sie mit diszipliniertem Abwehrverhalten zur Verzweiflung bringen, dafür müssen wir ihre schnellen Außenspieler neutralisieren. Und natürlich müssen wir Haris in den Griff bekommen". Für Haris Tabakovic wird es sicherlich eine besondere Partie. Traf er in der letzten Saison noch für Grün-Weiß, geht er nun für die Violetten auf Torjagd. In dieser Saison hat er bisher zweimal getroffen und er wird sicherlich nicht davor zurückschrecken auch gegen seinen Ex-Club zu treffen. Mit Jean Hugonet und Matthias Maak stehen ihm aber zwei Spieler gegenüber, die ihn bestens kennen. Man darf sich also auf spannende Zweikämpfe freuen.