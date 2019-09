Lustenau in Kinderhand

Das elfte Spielefest in Lustenau lud zum Spielen und Toben.

Neben befreundeten Pfadfindern aus ganz Vorarlberg, war der Verein s‘Spatzoneascht, das W*ORT, das Rotkreuz, die Freiwillige Feuerwehr Lustenau, der Eislaufverein Lustenau und die Spielothek mit an Bord. Für den reibungslosen Ablauf und das friedliche Miteinander war Spielpädagoge Michael Weiss zuständig. Auch dieses Jahr verzichtete er bewusst auf Musik an den Spielstationen, um die Konzentration der Kinder zu fördern. „Uns ist es wichtig, auch ältere Spiele in den Vordergrund zu rücken“, erklärt Weiss. „Wir stellen auch bewusst keine Konsumspiele und Hüpfburgen auf.“ Vielmehr werde Wert auf „sinnvolle Stationen“ gelegt, bei denen Kreativität, Geschick, Motorik oder logisches Denken gefordert ist.

Am gleichen Tag aber doch separat fand der 21. Stundenlauf der Lebenshilfe Vorarlberg statt. Unter dem Motto: „Louschnou, wie as louft und hialft“ unterstützten viele Freiwillige und Vereine mit ihrem sportlichen Engagement den Lauf. Mit dabei war die Freiwillige Feuerwehr, Radeln ohne Alter und die Lebenshilfe selbst. Auf dem rund 600 Meter langem Rundkurs bot sich somit ein lustiges Bild als die Florianijünger in voller Montur den Lauf antraten. Auch Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer und seine Frau Beate und Sozialreferentin Susanne Andexlinger liefen für den guten Zweck. Über 350 Läufer sammelten somit rund 25.000 Euro. „Wir sind dankbar für so viele Motivierte Teilnehmer und den großen Ansturm der Bevölkerung“, freut sich Christine Frick, von der Lebenshilfe. BIN