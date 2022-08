Lustenau im Fußballfieber, Arbeitsmarkt und Science Buster

Am Freitag besuchen Eva King von der Arbeiterkammer Vorarlberg, Fußballtrainer Markus Mader und sein Torwart Domenik Schierl vom Bundesligisten Austria Lustenau die Sendung von Vorarlberg LIVE. Weiters mit dabei sind außerdem Science Buster Martin Moder und VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer.

Gastronomie, Hotellerie, Kinderbetreuung, Gesundheitsbereich, Handel, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft. Gefühlt überall herrscht Personalmangel. Gut zwei Jahre Coronapandemie mit Kurzarbeit, Unsicherheit und Entlassungen hatten in vielen Branchen Spuren hinterlassen. Doch jetzt boomt die Wirtschaft wieder, Unternehmer suchen händeringend nach Mitarbeitern. Wo sind sie nur hin, all die Fach- und Arbeitskräfte? Eva King, Direktor-Stellvertreterin der Arbeiterkammer und berufstätige Mutter von vier Kindern spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über Arbeitskräftemangel, Arbeitszeitverkürzung und Arbeitszeitflexibilisierung.

In Österreich hat es bisher 253 gemeldete Affenpocken-Fälle gegeben. Affenpocken, Panikmache und das Problem mit langen Infektionsketten.

Woher kommen die Mutationen? Wie findet man die Balance zwischen Stigmatisierung und angemessener Kommunikation in Bezug auf die derzeitige Hauptrisikogruppe? Doch auch Covid-19 ist und bleibt ein großes Thema. Wie man mit Coronaleugnern umgeht und was es mit den Affenpocken auf sich hat, erklärt Molekularbiologe Martin Moder, bekannt aus "Science Busters", am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".