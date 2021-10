Lustenau hat sein eigenes Kilbi-Lied

Bühne frei, hieß es am Freitag für Ingrid Hofers Kilbi-Lied.

Auf Drängen einer Freundin komponierte Hofer bereits 2019 das Lied. „Bei der Kilbi vergangenes Jahr wollte ich es vorstellen. Auch das Video zum Lied war unter Dach und Fach“, so Hofer. Nachdem allerdings das Volksfest erneut wegen Corona abgesagt wurde, stand für sie fest: dieses Jahr präsentiert sie es den Lustenauern. „Es soll motivieren und zeigen, dass es aufwärts geht.“ Vor dem Geschäft „Botta“ trat Hofer am Wochenende auf die Bühne und stimmte erstmals das Kilbi-Lied an. Begleitet wurde sie von der Band Combo deLux und Christian Lapitz. Ein magischer Moment für viele Zuseher und Hörer, die gespannt dem Lied lauschten und bereits den Refrain mitsangen.

Im Lustenauer Dialekt lässt Hofer das Fest mit all seinen Besonderheiten hochleben. „Du kascht meor uf d’Kilbi kau“ lautet der Titel des Liedes. Was so viel wie „Du kannst mich gernhaben“ bedeutet, stellt für nicht-Lustenauer den Aufruf, zum größten Volksfest des Landes zu pilgern, dar. „Ich finde es super, dass wir zu Hause endlich ein Kilbi-Lied hören können. So können wir uns auf dieses Fest einstimmen“, freut sich die Zuhörerin Silke Villotti. „Ich habe es ganz bewusst volkstümlich konzipiert, es soll ein Lied für Jung und Alt sein. Jeder darf sich damit identifizieren und denselben Zauber dieses Festes spüren können, wie ich“, ergänzt Hofer. Sie hofft, dass es bei den Lustenauern gut ankommt und sie diesen besonderen Tag nächstes Jahr gemeinsam auf der Kilbi besingen können. bvs