Lustenau hat einen World Champion

Accord, der Chesapeake Bay Retriever von Familie Spechtenhauser, holt sich den WM-Titel im tschechischen Brünn.

Lustenau Er hat es geschafft. Accord, der Rüde von Margot und Kurt Spechtenhauser, wurde bei der Welthundeausstellung in Brünn Anfang Oktober zum Sieger der Championsklasse gekürt. Dort hat er knapp 40 andere Hunde in seiner Klasse zurückgelassen und das Rennen um den schönsten Hund für sich entschieden. „Es ist schon sehr beeindruckend, dass unser Accord den WM-Titel nach Hause gebracht hat“, sagt seine Besitzerin Margot Spechtenhauser. Denn, um überhaupt an der Welthundeausstellung in Brünn teilnehmen zu dürfen, bedarf es vielen Vorentscheidungen. „Erst wenn er viermal jährlich in vier unterschiedlichen Ländern und bei vier unterschiedlichen Richtern in seiner Kategorie gewonnen hat, darf er zur Welthundeausstellung“, erklärt sein Herrchen Kurt Spechtenhauser. Dieses Mal hat es funktioniert. Accord erhielt das Ticket zur Weltmeisterschaft und hat diese für sich entschieden.