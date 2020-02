Lustenau: Garn entflammt – Großeinsatz der Feuerwehr

Mittwochabend (18:00 Uhr) kam es in einer Stickerei in Lustenau zu einem Brand. Im Keller fing das dort gelagerte Stickgarn Feuer - der Brand breitete sich rasch aus, konnte von der Feuerwehr Lustenau letztlich aber gelöscht werden.

