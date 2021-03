Lustenau: Fahrradbesitzer gesucht

Bei der polizeilichen Kontrolle von zwei Jugendlichen kurz vor Mitternacht in Höchst stellte sich heraus, dass einer der Jungen mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war.

Im Zuge des Streifendienstes kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lustenau bereits am 7. März gegen 23.45 Uhr zwei Jugendliche, 14 und 18 Jahre, im Bereich der Hauptstraße in Höchst. Beide schoben je ein Fahrrad mit sich, wobei sich herausstellte, dass eines davon gestohlen war. Das Rad hatte sich am Bahnhof Lustenau befunden und war mit einem Zahlenschloss abgesperrt gewesen.