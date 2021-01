Lustenau: Carport eingestürzt

Pkw und Lkw beschädigt: Ein Holz-Carport in Lustenau hielt dem Schneedruck nicht mehr stand.

Die Schneemassen der vergangenen Tage wurden zu schwer: Ein Carport aus Holz stürzte am Dienstag in Lustenau unter der Last ein und beschädigte dabei zwei dort geparkte Fahrzeuge, einen Pkw und einen Lkw. Die Feuerwehr Lustenau rückte zur Bergung aus.