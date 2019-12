Lustenau: Arbeiter von Baggerschaufel eingeklemmt

Dienstagnachmittag wurde ein 29-Jähriger bei Arbeiten in Lustenau von einer Baggerschaufel eingeklemmt. Als sein Kollege die Schaufel anhob, um ihn zu befreien, stürzte er rückwärts zu Boden und verletzte sich.

Am Dienstagnachmittag waren in Lustenau am Rheindamm ein 30-jähriger Baggerfahrer und ein 29-jähriger Arbeiter mit Baggerarbeiten beschäftigt. Der Arbeiter kletterte in einen Lkw-Anhänger und wurde durch die Baggerschaufel eingeklemmt.