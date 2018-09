Lustenau als großes Spielzimmer

Über 20 Stationen beim Jubiläums-Spielefest im Ortszentrum.

Lustenau Malen auf einer Schaukel, das Jonglieren beim Workshop erlernen, auf Pedalos herumdüsen oder einfach beim Rodeo voller Adrenalin lachend herumschreien. Das Spielefest feierte vergangenen Sonntag seinen zehnten Geburtstag und zahlreiche kleine und große Gäste folgten dieser Einladung. Rund um den Kirchplatz verwandelte sich Lustenau in ein riesiges Spielzimmer unter freiem Himmel. Beim Tierquiz, Rasen Cricket, Ponyreiten, Kinderschminken oder Labyrinth war der Spaß und die gute Laune spürbar. Neben den Pfadfindern aus Thüringen, war der Verein Spatzoneascht, W*Ort, Rotkreuz, Ortsfeuerwehr, Eislaufverein Lustenau und Spielothek mit an Board.

Vor zehn Jahren startete der Umweltleitbild Lustenau ein neues Projekt, der den Verkehr in der Ortsmitte für einen Tag in Rauch auflösen lässt: Das Spielefest feierte Premiere. „Uns was es wichtig, dass die Straßen wieder für die Kinder freigemacht werden“, erklärt Michaela Müller von der Marktgemeinde. Jeder letzte Sonntag im September wurde seither eine Spielwiese geschaffen – und den Kindern gefällt’s. „Lustigerweise haben wir auch immer Wetterglück gehabt“, fährt Müller weiter aus.