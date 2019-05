Lustenau: 28-Jähriger wirft in Tankstelle mit Flaschen um sich

Sachbeschädigung, versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwere Körperverletzung in Lustenau.

In der Nacht auf Montag gegen 02:15 Uhr wurde eine Polizeistreife in Lustenau verständigt, dass ein aggressiver Gast in einer Tankstelle mit Flaschen um sich werfen würde. Als die Beamten dort eintrafen, weigerte sich der 28-jährige Serbe seine Identität bekannt zu geben. Aufgrund dessen wurde die Festnahme ausgesprochen und er versuchte sofort aus der Tankstelle zu flüchten, wurde aber von den Beamten gestellt und am Boden fixiert. Dies gelang nur teilweise, weil sich der Täter massiv gegen die Festnahme wehrte.