Lustenau: 25-Jähriger dreht bei Festnahme durch

Mit fast 2,8 Promille wurde am Mittwoch ein 25-Jähriger in Lustenau gestgenommen - und flippte vollkommen aus.

Am Mittwoch gegen 22.50 Uhr wurde die Polizei in Lustenau zu einem Streit zwischen einer alkoholisierten Person und drei Jugendlichen gerufen. Am Beginn der Kaiser-Franz-Josefstraße trafen die Einsatzkräfte einen amtsbekannten, 25-jährigen Mann aus Lustenau an, der sogleich aufbrausend und aggressiv gegen die einschreitenden Beamten vorging. Er zog sich T-Shirt und Hose aus und drohte mehrfach, jetzt durchzudrehen. Da er sein aggressives Verhalten gegenüber der Polizeistreife nicht einstellte, wurde er abgemahnt und die Festnahme gegen ihn ausgesprochen. Er wehrte sich dagegen und musste deshalb mit Körperkraft fixiert werden. Zudem mussten ihm die Handfesseln angelegt werden.