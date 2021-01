Lustenau: 11-Jährige in Schneehaufen verschüttet

Der Lenker eines Schneeräumfahrzeuges übersah vermutlich das spielende Mädchen und schüttete in der Lustenauer Bahnhofsstraße Schneemassen über sie. Zur Retterin wurde zunächst ihre Schwester, dann die Polizei.

Am Freitag gegen 14:30 Uhr wurden Schneeräumungen in der Bahnhofstraße in Lustenau, durchgeführt. Zu dieser Zeit spielte ein 11-jähriges Mädchen am Ende einer Einfahrt, bei einem bereits vorhandenen Schneehaufen, hinter einem Gestrüpp mit dem Schnee und wollte sich ein Iglu bauen. Der Lenker eines Schneeräumfahrzeuges übersah vermutlich das Mädchen und schob mit dem Traktor die auf der Zufahrt befindlichen Schneemassen auf den vorhandenen Schneehaufen und verschüttete damit das sich dahinter befindliche Mädchen.