Lust auf Pastell

Satteinser Künstlerin Carmen Margot Lins stellt in der Bregenzer „LustBar“ aus

Die Liste der bisherigen Ausstellungen der aus Rankweil stammenden und seit 51 Jahren in Satteins lebenden Künstlerin Carmen Margot Lins ist eine lange: Wichtige Galerien in Vorarlberg, aber auch in der Schweiz und Deutschland zählen dazu. Zudem ist sie auch Mitglied der Künstlervereinigung „Thurn und Taxis“. Gezeichnet und gemalt habe sie eigentlich schon von Kind auf, erzählt die Künstlerin. „Mein Vater hat mir schon sehr früh Caran d´Ache-Farben aus der Schweiz mitgebracht, als ich fünf oder sechs Jahre alt war.“ Damals malte sie am liebsten Modepüppchen, erzählt Carmen Margot Lins lachend, bis eine Zeichenlehrerin sie ermutigt hat, ihrem Talent auf breiterer Ebene freien Lauf zu lassen. Dann kam eine Zeit, in der die Familie die Hauptrolle in ihrem Leben spielte und sie das Malen als große Leidenschaft hintan stellen musste. „Gemeinsam mit meinem Mann habe ich auch selbst eine Galerie in Feldkirch betrieben. Unter den Künstlerinnen und Künstlern waren alle dabei, die in Vorarlberg Rang und Namen haben.“ Ihre eigene Arbeit perfektionierte sie bei Künstlern, wie beispielsweise Christian Ludwig Attersee und Xenia Hausner.