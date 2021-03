Luschnouar sind auch in Coronazeiten fit

Die 22. Auflage der Lustenauer Sparkassen Meile findet in diesem Jahr in einer Corona Edition statt.

Seit rund zwei Wochen können alle Lauffans an der diesjährigen Lustenauer Meile teilnehmen. Dazu sind an dreizehn verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet von Lustenau die Startpunkte verteilt und die Teilnehmer können an diesem Stellen, die Distanzen ablesen und sich auf den Weg machen. Einfach vor dem Start ein Foto von sich am Startpunkt machen und dann loslaufen, radeln oder rennen – das Ziel ist erreicht, sobald die gewünschte Distanz erreicht ist. Am Schluss der zurückgelegten Strecke einfach wieder ein Selfie beim erreichten Zielpunkt machen und schon hat man seine Bestätigung für die Teilnahme an der Lustenauer Meile.