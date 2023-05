Zweitklässler der VS Oberdorf tauchen in die Welt der Wörter und Geschichten ein.

Erste Station war der Zanzenberg, wo sich die Zweitklässler mit dem „Jetzt“ auseinandergesetzt haben. Dabei galt es unter anderem den Satzanfang „Heute bin ich …“ möglichst kreativ und mithilfe von Wortkreationen fertigzustellen. „Wir durften neue Wörter erfinden und kleine Gedichte schreiben. Mir ist zum Beispiel Lurm der Wurm im Turm eingefallen“, erzählt Elba, 8 Jahre. Nach einem Input von Nadine Bösch verteilten sich die Kinder mit ihren Klemmbrettern auf dem Zanzenberg und konnten ihrem Schreibfluss freien Lauf lassen. Anschließend durfte, wer wollte, seine Sätze und Wortkreationen im Sitzkreis vorlesen. „Ein Text ist etwas sehr Persönliches – meistens will er raus. Kinder, die ihre Texte nicht vorlesen möchten, müssen dies aber nicht“, betont Nadine Bösch. Die Kinder sollen Spaß am Schreiben haben und sich frei fühlen – Rechtschreibregeln, die in der Schule gelten, sind hier nicht relevant. „Den über allem schwebenden Rotstift gibt es hier nicht“, so Nadine Bösch.

Die zweite Schreibwerkstatt fand in der Stadtbibliothek Dornbirn statt, wo es sich die Kinder in der ganzen Bibliothek mit ihren Schreibutensilien gemütlich machten. „Es ist schön, dass die Kinder das Schreiben in einem anderen Kontext als in der Schule erleben dürfen“, so Klassenlehrer Christian Winsauer, der seine Schüler während des Projektes begleitet. Diesmal schrieben die Kinder ihre Gedanken zu den Themen „In meinem Kopf und in meinem Herzen wohnt …“ sowie „Meine Hand schreibt …“ nieder. „Die Zeit ist so schnell vergangen wie noch nie. Es hat richtig Spaß gemacht, auch weil man nicht alles gut können muss, sondern einfach drauflosschreiben darf“, fand Lucia, 7 Jahre. Die dritte Schreibwerkstatt, bei der die Kinder Elfchen schrieben, fand wetterbedingt in der Schule statt. Als nächstes stehen zwei Kreativworkshops auf dem Programm, in deren Rahmen Kulturvermittlerin Christa Bohle die Kinder in die Welt des händischen Drucks einführt.