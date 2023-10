"Lupo war ein Mensch, über den niemand etwas Schlechtes sagen kann"

Die Wege von Dave Gotal und Christian "Lupo" Schwarz waren seit Kindesbeinen an untrennbar verbunden. Sein Freund findet berührende Worte zum Abschied der kürzlich verstorbenen Türsteherlegende.

Der tragische Verlust von Christian "Lupo" Schwarz, der bei einem Autounfall sein Leben lassen musste, sorgte für tiefe Bestürzung in ganz Vorarlberg.

Dave Gotal, ein langjähriger Freund und Wegbegleiter des beliebten Türstehers, erinnert sich an einen Menschen, der im ganzen Land für sein Wesen, seine Ehrlichkeit und seine Geradlinigkeit bekannt war.

"Lupo kannte jeder"

"Seine und meine Eltern sind bereits zusammen aufgewachsen und pflegten eine enge Freundschaft. Genauso wie ich, seit ich drei Monate alt bin, war Lupo an meiner Seite. Wir sind seit Kindesbeinen an zusammen aufgewachsen", erzählt Dave Gotal, der gemeinsam mit dem beliebten Türsteher in der Lustenauer Rot-Kreuz-Straße aufwachsen durfte.

Dave Gotal und Lupo. ©handout/privat

"Viele wussten nicht einmal, dass er Christian Schwarz hieß, aber Lupo kannte jeder", führt der tief betroffene, langjährige Freund des bei einem Autounfall ums Leben gekommenen 57-Jährigen fort.

Immer für einen Spaß zu haben – Dave verknüpft unzählige Erinnerungen an seinen verschiedenen Freund. ©handout/privat

Was Lupo ausgezeichnet hat

"Lupo kannte man in ganz Vorarlberg, weil er sein ganzes Leben lang in den heimischen Diskotheken gearbeitet hat. Sender, Sporthotel Huber, Blaue Sau, Bregenzerwald – landauf, landab. Ich kenne niemanden, der etwas Schlechtes über ihn sagen würde. Gerade in seiner Branche, im Umgang mit betrunkenen oder aggressiven Personen, hat er immer Ruhe bewahrt und diese auch ausgestrahlt.

Lupo, ein Mann, dem man vertrauen konnte. ©handout/privat

Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit

"Privat könnte man ihn als eine Art 'einsamen Wolf' bezeichnen. Er war ein liebevoller Familienvater seiner beiden Zwillingssöhne, trotzdem war er in seinem Wesen eher ein Einzelgänger. Gleichzeitig war er aber ein loyaler Freund, der nie eine Einladung ausgeschlagen hat. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Geradlinigkeit haben ihn ausgezeichnet, er hat nie jemanden betrogen oder war auf seinen eigenen Vorteil aus", erzählt sein Wegbegleiter weiter.

Geselligkeit zählte auch zu den Eigenschaften des beliebten Türstehers. ©handout/privat

"Wird immer in meinem Herzen weiterleben"

Dave Gotal, der mit Lupo auch in der Arbeit im Lustenauer Babylon an seiner Seite stand, traf die Nachricht seines tödlichen Unfalls wie ein Donnerschlag. Der langjährige Freund verabschiedet sich von Lupo, auch wenn er selbst kaum Worte für seinen Verlust findet: "Ich könnte noch hundert Geschichten und Stunden über ihn erzählen, aber auch dann fällt mir nichts Schlechtes über ihn ein. Bis zum Schluss waren wir immer zusammen und er wird immer in meinem Herzen weiterleben."

Lupo wird immer einen Platz in den Herzen seiner Freunde, Verwandten und Wegbegleitern haben. ©handout/privat