Lungenfacharzt: "Infektion ersetzt die Impfung nicht"

Der Intensivmediziner Arschang Valipour war am Sonntag in der "ZiB2" und sprach über neue Corona-Medikamente und die Lage in den Spitälern.

Intensivmediziner Arschang Valipour, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf, spricht über die Impfpflicht, die Omikron-Welle sowie die Lockerungen der CoV-Maßnahmen.

"Impfpflicht ist eine politische Entscheidung"

Am Sonntagabend wurde die Verordnung zur Impfpflicht in Österreich veröffentlicht. "Die Impfplicht ist eine politische Entscheidung. In Wien sehen wir deutlich steigende Zahlen in den Spitälern, auch Teile des Personals sind infiziert, relativ gesehen haben wir hier eine höhere Belastung", so Dr. Arschang Valipour in der "ZiB2".

Seit kurzem werden außerdem mehrere neue Medikamente zur Linderung der Symptome eingesetzt. "Im Spitalsbereich sind die Patienten sehr dankbar für die Behandlung mit neuen Medikamenten. Gerade in der frühen Phase der Infektion sind diese Medikamente wichtig, damit es nicht zu einem schweren Verlauf kommt", erklärt der Lungenfacharzt. Da die Medikamente allerdings nur eingeschränkt verfügbar sind, gebe es derzeit einen großen logistischen Aufwand, den es zu bewältigen gilt.

Wann ist die Omikron-Welle vorbei?

"Unsere Aufgabe als Mediziner ist es, auf die Nutzen-Risiko-Abwägung einer Impfung hinzuweisen. Eine Infektion ersetzt die Impfung nicht. Eine Omikron-Infektion bringt keine nachhaltige Immunität. Nur in Kombi mit der Impfung ist gewährleistet, dass wir aus der Pandemie rauskommen. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen", betont Valipour in der "ZiB2".

Wann wir die Omikron-Welle hinter uns haben könne man immer noch nicht genau sagen, es könne auch sein, dass "es kurz zu einem Rückgang kommt und dann die Zahlen wieder steigen."