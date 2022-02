LUM!X und Pia Maria vertreten Österreich beim Song Contest

Österreich schickt heuer das erste Mal seit 1982 ein Mann-Frau-Duo in den Kampf um den Gewinn des Eurovision Song Contests.

Der Song selbst bleibt indes vorerst noch geheim. Demnach soll "Halo", mit dem die beiden am 10. Mai in Turin um den Einzug ins große Finale am 14. Mai kämpfen werden, erst im März präsentiert werden. Angekündigt ist das Lied als Dance-Pop-Nummer.

LUM!X hat sich bereits etabliert

Das österreichische Nachwuchsduo wird sich dabei am 10. Mai auf einer Weltbühne wiederfinden, ist der Wettbewerb heuer doch nach dem Sieg der italienischen Rockband Måneskin in Rotterdam in der italienischen Industriemetropole Turin angesetzt. In der dortigen Halle Pala alpitour sind unter Normalbedingungen 15.000 Menschen zugelassen - die knapp 200 Millionen ESC-Fernsehzuschauer über den Wettbewerb hinweg nicht mitgerechnet.