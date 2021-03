Lukas Fleisch übernimmt das Amt des Judo-Präsident

Wachablöse beim Vorarlberger Judoverband ist vollzogen

Wie bereits im Jänner kommuniziert, sollte Lukas Fleisch das Präsidentenamt von Emanuel Schinnerl übernehmen. Die Übergabe erfolgte nun in der außerordentlichen Jahreshauptversammlung am 25.02.2021 im Löwensaal in Hohenems.

Um den Maßnahmen und Regeln zur Einschränkung der COVID-19 Pandemie gerecht zu werden, wurde dieses Mal auf alternative Lösungen gesetzt. So wurden die meisten Teilnehmer per Zoom-Meeting online dazu geschaltet. Mit Mikrofon und Kamera auf das Podium gerichtet, konnten Vereinsvertreter und Funktionäre den Vorträgen der Referenten problemlos folgen. Um für die Abstimmung auch die Teilnehmer von zu Hause mit einzubeziehen, wurde das Zoom-Meeting auf eine Leinwand im Löwensaal projiziert. Die anwesenden Mitglieder im Vorstand hielten alle Sicherheits-Maßnahmen (Hände desinfizieren, Abstand einhalten, etc.) ein, um eine reibungslose Hauptversammlung durchzuführen.

Als neuer Präsident bedankte sich Lukas Fleisch in seiner Rede bei seinem Vorgänger Emanuel Schinnerl und allen Mitgliedern des Vorstandes sowie allen Funktionären und Vereinsvertretern für ihre Arbeit und Leistungen, die sie dem Judo-Sport in Vorarlberg gewidmet haben. Anschließend sprach er die Ziele an, die er als neuer Präsident gemeinsam mit seinem Team erreichen will. Dazu soll der Leistungs- und Spitzensport stärker an den Landesverband angegliedert und Dornbirn zu einem fixen Bundesstützpunkt werden. Seine Vision sind zwei Starter bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Der Breitensport liegt ihm aber auch am Herzen und er möchte die Vereine so gut wie möglich unterstützen. Abschließend erzählte Fleisch aus dem Ehrenkodex der Samurai und zeigte mit der „Lektion des Platzregens“ zuversichtlich, dass auch die momentan nicht einfache Zeit überstanden wird.