Lukas Birk’s Sammlung bis jetzt

Am Freitagabend versammelten sich Kunstliebhaber in der Galerie Hollenstein zur Ausstellungseröffnung.

Lustenau. Fotoarchive, auf Reisen durch Afghanistan, Pakistan, Indien und Myanmar gesammelt, zieren nun die Wände in der Galerie Hollenstein. Zur Ausstellungseröffnung sprachen Kurt Fischer und Kuratorin Natasha Christia. Die in Barcelona lebende gebürtige Griechin hielt ihre Rede in englischer Sprache und wurde von Daniela Fetz übersetzt, die in Vertretung die Galerie leitet.