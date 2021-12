Luka Brajkovic schwimmt auf einer Erfolgswelle

Sieben Siege in Folge für den jungen Feldkircher Basketballer in Amerika.

Luka Brajkovic reitet mit den Davidson Wildcats aktuell die Siegerwelle. Mittlerweile sieben Spiele in Folge hat das Team des Feldkirchers in der US-College-Liga NCAA gewonnen und hält bei einer 8:2-Bilanz. Gegen Alabama steht am Dienstag noch eine Herausforderung vor Weihnachten an. Am 30.Dezember steigt gegen Duquesne das erste Saisonspiel in der A-10-Conference.