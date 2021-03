Luka Brajkovic mit persönlicher Bestleistung

Feldkircher Basketballer verwandelte vier Dreipunkter – Davidson im A-10-Semifinale

Luka Brajkovic ist in der Nacht auf Samstag (MEZ) „on fire“ gewesen und hat eine persönliche NCAA-Bestleistung markiert. Der Feldkircher erzielte beim souveränen 99:67 von Davidson gegen George Mason u.a. 17 Punkte. Vier verwandelte Dreipunkter bei fünf Versuchen waren eine Premiere für den 21-Jährigen in der College-Liga. Der Power Forward und Center steuerte außerdem fünf Rebounds, vier Assists und einen Steal in 24 Spielminuten bei.