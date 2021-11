Luka Brajkovic kann den Saisonstart kaum erwarten

Luka Brajkovic geht mit viel Selbstvertrauen in sein viertes und letztes Jahr am College. „Ich kann den Saisonstart kaum erwarten“, sagte der 22-jährige Feldkircher nach dem letzten Test seiner Davidson Wildcats. Gegen Ferrum gab es dabei ein deutliches 98:56.

Die Saison beginnt für den 22-Jährigen am kommenden Dienstag (Mittwoch 1.00 Uhr MEZ) gegen Delaware. Vier Tage später sind die Wildcats in San Francisco zu Gast. Danach folgt das Myrtle Beach Invitational in South Carolina mit drei Spielen vom 18. bis 21. November. Auftaktgegner in dem Turnier ist New Mexico State.