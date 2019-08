Luka Brajkovic in Form zurück nach Davidson

Der Heimaturlaub des Feldkircher Basketball-Jungstar ist zu Ende

Der von viel Training geprägte „Heimaturlaub“ ist zu Ende: Luka Brajkovic hat die Rückreise nach Davidson in North Carolina angetreten, wo er im Herbst mit den Wildcats in seine zweite Basketball-Saison in der US-amerikanischen College-Liga NCAA geht. „Ich bin in Form“, sagte der 20-jährige Power Forward und Center vor dem Abflug.