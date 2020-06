Luka Brajkovic holt sich neue Kräfte zum Durchstarten

Junger Ländle-Basketballer arbeitet in Feldkirch, Frastanz und bei „Wurf-Guru“ in Bamberg

Luka Brajkovic feilt vor seiner dritten Saison in der US-Collegeliga NCAA auch am Detail. Nach intensiven Trainingseinheiten in der Heimat – auf dem Court in Feldkirch und bei Marcel Fischer (Medisport) in Frastanz – hat der bald 21-jährige Power Forward und Center von Davidson Basketball zuletzt mehrere Tage in Bamberg verbracht. Dort nahm ihn der gebürtige Mistelbacher Stefan Weissenböck und damit der „Wurf-Guru“ schlechthin unter die Fittiche.