Luftakrobatik aus Österreich

“in_tensegrity” feiert Vorarlbergpremiere im Freudenhaus.

Dornbirn. Ab Donnerstag gibt es gleich an drei Abenden spektakuläre Circus-Akrobatik aus Österreich im Lustenauer Freudenhaus zu sehen. Mit „Striking Roots into the Void“ zeigt „in_tensegrity“ ein musikalisch-luftartistisches Bühnenstück rund um eine echte Baumwurzel in der Schwebe. Eine Cellistin und eine Luftakrobatin entführen in eine andere Welt. Die Akteuerinnen verlieren immer wieder den Boden unter den Füßen und gehen der Frage nach, wie wir Halt in einer Welt der Unsicherheit finden. Nicht nur in der Luftartistik ist das eine der essentiellen Fragen. Das Sinnbild der Beständigkeit, der Baum in fragil-wackeliger Schwebe kreiert eine magische Atmosphäre und nimmt das Publikum mit auf eine spannende, bewegt-bewegende Reise paradoxer Kontraste. Das Freudenhaus-Team freut sich auf zahlreiche Zuschauer und eine magische Circusnacht in Lustenau.