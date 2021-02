Ludescher: "Mussten in der Pandemie schnell lernen"

Am Mittwochabend hat Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher darüber gesprochen, wie rasant sich in der Coronakrise die Aufgaben der Polizei immer wieder geändert haben.

Gefühlt sei die Polizei im letzten Jahr nur für die Gesundheitsbehörde unterwegs gewesen, zeichnet Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher gleich zu Beginn seines Gesprächs mit VOL.AT Chefreporter Pascal Pletsch das Stimmungsbild seiner Beamtinnen und Beamten im letzten Jahr. Man sei "von einer Verordnung in die andere getrieben worden", meint Ludescher.

Viele Aufgaben seien für die Polizei, zusätzliche zu den gewohnten Anforderungen, hinzugekommen. Vor einem Jahr hätte er nicht geglaubt, dass die Polizei an der Grenze die Einreise nach dem Grenzkontrollgesetz oder der Einreiseverordnung kontrollieren würde, meint der oberste Polizist des Landes. Vor allem das Tempo, mit dem neue Verordnungen, speziell im ersten Halbjahr 2020, auf die Polizei zukamen, sei man nicht gewohnt gewesen.

Auch die Behörde lernt dazu

Lehren aus der Krise hat aber auch die Polizei gezogen, so Ludescher. In den Bereichen Effizienz, Homeoffice oder der Weitergabe von Informationen habe es einige Lerneffekte gegeben. Herausfordernd gestaltet sich die Aufrechterhaltung und Zusammenstellung der Dienstpläne oder einzelner Abteilungen um den Betrieb des Polizeiapparates unter Corona-Schutzmaßnahmen aufrechterhalten zu können.

Polizei weiter motiviert

Eine nach wie vor hohe Motivation attestiert der Landespolizeidirektor seinen Mitarbeitern nach fast einem Jahr in der Krise. Die Beamtinnen und Beamten seien sich ihrer Vorbildwirkung für die Bevölkerung bewusst, die Bereitschaft zu CoV-Tests und Impfungen sei durchaus hoch. Aktuell verzeichnet die Polizei in Vorarlberg keine Infektion mit dem Coronavirus.

Ebenso Thema im Gespräch bei "Vorarlberg Live" war die Frage, wie in den nächsten Tagen die Kontrollen zum benachbarten Bundesland Tirol ablaufen werden, wie es mit dem Personalstand der Polizei aussieht und welche Straftaten in den letzten Monaten zugenommen haben.

Bewerber gesucht

Außerdem zu Gast bei "Vorarlberg Live" am Mittwoch war Conny Berchtold, Fachinspektor für Schulsport bei der Bildungsdirektion für Vorarlberg. Er sprach über den Schulsport in Vorarlberg in der Coronakrise.