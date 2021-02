"Kein Corona-Test für Güter- und Transitverkehr"

Ab Freitag gelten die verschärften Ein- und Ausreisebestimmungen in Tirol - der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner berichtet nur von einer "erfreulichen Ausnahme".

"Hinsichtlich der ab Freitag verschärften Ein- und Ausreisebestimmungen im Bundesland Tirol konnte nun eine für Vorarlberger erfreuliche Ausnahme beim zuständigen Gesundheitsministerium erwirkt werden", informiert Landeshauptmann Markus Wallner. „Wir haben uns durchgesetzt und es ist uns gelungen, dass der Güterverkehr und Transitreisende ohne Zwischenstopp als Ausnahme in die Verordnung mitaufgenommen wurden." So müssen beispielsweise Zugreisende von Wien nach Vorarlberg oder umgekehrt auch in Zukunft keinen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie ohne Zwischenstopp durch das Bundesland Tirol reisen.