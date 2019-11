Ludesch: 14-Jähriger setzte Container in Brand

Ludesch - Nachdem Ende September drei Papiercontainer in Ludesch in Brand geraten sind, konnte nun die Brandursache geklärt werden.

Am 27. September gerieten drei Papiercontainer bei der Volksschule Ludesch aus vorerst unbekannter Ursache in Brand, wodurch die Müllcontainer völlig zerstört, die Hausfassade und das Vordach am Hintereingang erheblich beschädigt wurden.