Müllcontainer bei Volksschule Ludesch in Vollbrand

Ludesch - Am Freitagabend standen aus noch bislang unbekannter Ursache drei Müllcontainer, welche sich an der Hausfassade der Volksschule Ludesch befanden, in Vollbrand.

Das Feuer wurd von jugendlichen Passanten bemerkt werden, welche sofort die Einsatzkräfte alarmierten. Trotz dem raschen Einschreiten der Feuerwehr Ludesch mit 20 Mann und zwei Fahrzeugen, wurden die drei Müllcontainer völlig zerstört. Auch die Hausfassade sowie das Vordach am Hintereingang der Schule wurden erheblich beschädigt.

Zeugen gesucht