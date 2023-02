Lucy versetzt die Welt ins Staunen

Bei "The Piano" stellt Lucy ihr Talent unter Beweis.

"The Piano" ist eine Show von Claudia Winkleman, die über den Channel 4 läuft. Dabei sucht Claudia, gemeinsam mit Mika und Lang Lang, die besten Amateur-Klavierkünstler Großbritanniens. Eine der Teilnehmerinnen macht die Juroren sprachlos: Die 13-jährige Lucy. Kurz nach ihrer Geburt wurde ein Tumor an ihren Augen diagnostiziert, sie ist blind. Außerdem ist sie neurodivers, sie hat Verzögerungen in ihrer Entwicklung. Als Lucy sich ans Klavier setzt und ein kompliziertes Chopin-Stück spielt, sind die Juroren, sowie das Publikum gerührt. Sie spielt wunderschön: Den Juroren verschlägt es die Sprache, im Publikum kullern Tränen.