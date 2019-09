LSth RÃ¼disser: Unternehmen brauchen Raum fÃ¼r Innovation und KreativitÃ¤t

Bludenz/Feldkirch – Auf Einladung von Landesobmann WK-Präsident Hans-Peter Metzler und Wirtschaftsbund-Dir. Jürgen Kessler vernetzten sich rund 80 Unternehmerinnen und Unternehmer beim Unternehmertreff im neu eröffneten Hotel Löwen mit Pächter „Harry“ in Bludenz – unter ihnen auch Standortbürgermeister Mandi Katzenmayer und Bürgermeisterkandidat Simon Tschann.

Landesstatthalter Wirtschaftslandesrat Karlheinz Rüdisser führte in seinem Impulsreferat aus, wie „Vorarlberg als stark exportorientiertes Bundesland eng mit der globalen Wirtschaft verflochten ist. Das Exportvolumen hat sich in den letzten 20 Jahren vervierfacht. Mit einem Pro-Kopf-Einkommensgewinn von € 2.062 zählt Vorarlberg europaweit zu den Top-Regionen. Die Aufgabe der Politik ist es Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Unternehmen solche Entwicklungen ermöglichen und Raum für Innovation und Kreativität schaffen. Der Wirtschaftsbund ist dafür die zuverlässige Interessensvertretung und der starke Partner an der Seite der Wirtschaft.