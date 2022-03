LR Rüscher an Vorarlberger: "Bitte helfen sie uns!"

Zu den neuen Bestimmungen und weiteren Fragen rund um Corona ist heute Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) in "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Empfehlung: Maske tragen

Impfschutz und Impfpflicht

Der vierte Stich

Rüscher vertraut der Bevölkerung

"Mein Vertrauen in die Bevölkerung ist da." Der Landesrätin ist jedoch auch bewusst, dass es Personen gibt, die sich nicht an die Maßnahmen halten.

"Ich vertraue auf die Eigenverantwortung. Ich glaube sehr viele Menschen in Vorarlberg gehen diesen Weg. Niemals alle - wir leben in einem freien Land. Wir können nur appelieren an alle und das tu ich hiermit: Bitte helfen sie uns, schützen sie sich und schützen sie andere, denn der Virus ist nach wie vor da."