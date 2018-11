Lotto-Ziehung von Siebenfachjackpot mit Spannung erwartet

Die Österreichischen Lotterien sind für die Ziehung des ersten Siebenfachjackpots in der Geschichte gewappnet und freuen sich über das "historische Erlebnis" am Mittwochabend, sagte Vorstandsdirektorin Bettina Glatz-Kremsner.

APA[/caption]

Mit der Ziehung wird am Mittwoch um 18.47 Uhr live in ORF 2 gestartet. Da sind die Lotto-Kugeln bereits unter notarieller Aufsicht auf ihr Gewicht und ihre Größe überprüft. Wenn sie nicht im Einsatz sind, so ruhen sie sicher in einem mit einer notariellen Doppelsperre abgesicherten Koffer. Dieser wird ebenfalls versperrt aufbewahrt, in einem verschlossenen Raum. Sollte ein Ziehungsgerät bei der Ziehung ausfallen, steht ein Ersatzziehungsgerät in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Zwischen 21.30 und 22.30 Uhr sollte dann der Gewinner ermittelt sein.