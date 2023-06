„Loser“: MINT-Projekt als einzigartiges Bühnenwerk im Rahmen der Bregenzer Festspiele

Bregenz (BRK) – Mit der Umsetzung der MINT-Strategie unterstützt die Landeshauptstadt Bregenz das Vorhaben zur Erhöhung der Chancengerechtigkeit.

„Ausgrenzung, Gewalt und Mobbing haben in unserer Stadt keinen Platz. Dass dies die teilnehmenden Schüler:innen des MINT-Programmes auf künstlerische Art in einem Theaterstück verbildlichen, macht mich als Bürgermeister besonders stolz. Nur als starke und solidarische Stadtgesellschaft können wir gemeinsam gegen Mobbing und Diskriminierung vorgehen. Das Theaterprojekt von MINT leistet dazu einen außergewöhnlich spannenden Beitrag. Vielen Dank an alle Mitwirkenden“, so Bürgermeister Michael Ritsch zum Projekt.