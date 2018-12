„Losa, singa und gnüssa“ bei der 1. Vorweihnacht“

Hohenems. Die erste Hohenemser Vorweihnacht, die von der Wirtschaftsgemeinschaft in der Innenstadt veranstaltet wurde, war ein voller Erfolg.

Zusätzlich durften sich drei Besucher der Hohenemser Vorweihnacht, die mit ihrer Laterne einige der 32 teilnehmenden Geschäfte und Gastronomiebetriebe besuchten und fünf Stempel sammelten, über schöne Preise beim Gewinnspiel freuen. der erste Preis, ein Gutschein für zwei Personen für zwei Nächte mit Halbpension im Hotel Hubertushof in Stuben am Arlberg, ging an Evelyn Mattei. Johannes Atschreiter gewann einen Tandemsprung und Brigit Franz konnte zusammen mit den anderen Gewinnern am Donnerstag vergangener Woche im Gasthof Hirschen den dritten Preis, eine Kästle Damen-Skijacke in Empfang nehmen.