Los geht’s in ein bewegtes Leben

In Lustenau kommen die Bewegungstreffs von Vorarlberg bewegt gut an. Rund 30 Personen kommen jede Woche zum gemeinsamen Training.

„Vorarlberg bewegt“ bietet auch in Lustenau Bewegungstreffs an, die von der Bevölkerung gut angenommen werden.

Lustenau „Wir sind mit unseren Bewegungstreffs so etwas wie der Startknopf in ein bewegtes Leben“, erzählt Standortleiter und Trainer Erwin Wolf. Acht Mal, immer Mittwochsabend, finden sich bewegungsbegeisterte Menschen vor dem Leichtathletikstadion in Lustenau ein, um dort in Gruppen wieder in einen Alltag mit Sport zu finden.

Einfach starten

„Es gibt nicht den perfekten Start. Wer kennt das nicht, dass man sich eigentlich schon gerne bewegen würde, aber immer etwas dazwischenkommt. Und so verschiebt sich der Start immer wieder“, sagt Nordic Walking-Trainerin Nicole Stier. Bei den Bewegungstreffs kommen Menschen, die in der Gruppe gerne einen Einstieg schaffen möchten. Denn, wer einmal beginnt und dies zum Ritual macht, hört nicht mehr auf, wissen die Trainer Wolf und Stier. Im Frühjahr und im Herbst gibt es dieses kostenlose Angebot von der Initiative „Vorarlberg bewegt“ des Landes an 13 verschiedenen Standorten.

Langsam angehen

Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind ausschlaggebend, um seinen Lebensstil nachhaltig zu ändern. „Wir helfen den Menschen, den Start in ein bewegteres Leben zu erleichtern. Wie kann dies besser gelingen als in der Gruppe?“, so Stier. In der freien Natur ziehen die einen ihre Nordic Walking-Runden, die anderen beginnen mit gemütlichem Laufen. Leicht fortgeschrittene Läufer erfahren zum Beispiel wie sie das Laufen koordinieren, die Fortgeschrittenen bewegen sich im zügigen Tempo durch Lustenaus Natur. „Die Menschen sind nach dieser Stunde sehr zufrieden. Denn was gibt es schöneres, als sich in der Natur zu bewegen und damit das eigene Wohlbefinden zu steigern“, sagt Erwin Wolf.

Fitness in Natur