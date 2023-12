Loretz und Lang musizieren in Kirchen

Seit nunmehr einem Jahrzehnt musizieren die beiden Rankweiler Josef Loretz (76) und Friedrich Lang (79) zusammen in der Vorweihnachtszeit in den verschiedensten religiösen Kirchen im Raum Feldkirch und Rankweil. Das Klarinettenduo sorgt am Sonntag, 10. Dezember um 9.30 Uhr in der Kapelle des Landeskrankenhaus Rankweil, am 17. Dezember um 8 Uhr in der Kirche St. Peter Rankweil und am Heilgen Abend, 24. Dezember um 6.30 Uhr im Kapuzinerkloster Feldkirch mit Liedern aus der Adventzeit für die musikalische Umrahmung. „Wir wollen den älteren Menschen in so schwierigen Zeiten im Alltag eine Freude bereiten“, sagt Josef Loretz. Die Liebe zur Musik ist Loretz bis zum heutigen Tag geblieben: Ein Vierteljahrhundert war er aktives Mitglied der Bürgermusik Rankweil, Mitbegründer der Merowinger Bläser und ein Jahrzehnt Zunftmeister der Rankweiler Handwerksbetriebe sprechen eine deutliche Sprache. Unterstützt wird das Rankweiler Duo ab sofort vom Dornbirner Musiker Franz Rusch.