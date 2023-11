Lokführer-Streik legt deutschen Bahnverkehr lahm

Bahnreisende in Deutschland müssen sich wegen eines 20-stündigen Warnstreiks der Lokführergewerkschaft GDL am Donnerstag auf massive Einschränkungen einstellen.

Der Ausstand hat am Mittwochabend um 22.00 Uhr begonnen und dauert bis Donnerstag, 18.00 Uhr. Die Deutsche Bahn erstellte einen Notfahrplan, sie geht davon aus, dass am Donnerstag "weniger als 20 Prozent der ICE- und IC-Züge" sowie kaum Regionalzüge fahren. Betroffen sind auch Züge der ÖBB.

Ausfall von Nachtzügen

"Entweder man streikt oder man verhandelt"

Es ist der erste Arbeitskampf im laufenden Tarifstreit zwischen der Bahn und der GDL. Die Gewerkschaft hatte den Warnstreik überraschend am Dienstag angekündigt, nur wenige Tage nach der ersten Verhandlungsrunde zwischen beiden Seiten in Berlin. Bei den Gesprächen vergangene Woche hatten sich die Tarifparteien zunächst auf einen Verhandlungsfahrplan mit wöchentlichen Treffen geeinigt.

Die nächste Verhandlungsrunde war für diesen Donnerstag und Freitag angesetzt. Nach der Warnstreikankündigung hatte die Bahn das Gespräch aber abgesagt. "Entweder man streikt, oder man verhandelt. Beides gleichzeitig geht nicht", sagte Personalvorstand Martin Seiler. "Wer diese Verabredungen in dieser Gestalt bricht und kurzfristig zu Streiks aufruft und die Reisenden damit in Haftung nimmt, der kann nicht erwarten, dass wir weiter am Verhandlungstisch sitzen."

555 Euro mehr pro Monat

GDL-Chef Claus Weselsky betonte, dass Warnstreiks während laufender Verhandlungen nicht unüblich seien. "Das ist ein völlig normaler Vorgang im Tarifgeschäft, wenn die Arbeitnehmer feststellen müssen, dass die andere Seite Nachhilfe benötigt." Gleichzeitig kündigte die GDL an, trotz der Bahn-Absage am Donnerstag am Verhandlungsort erscheinen zu wollen. Der Gewerkschaftsvorsitzende wird aber nicht dabei sein. Er wird auf einer Kundgebung in Schwerin erwartet.