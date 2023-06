Der Klauser gewann das Legendenturnier und im Montfortpokal die Klasse Herren.

KLAUS. 86 Amateursportler aus der nationalen und internationalen Bahnengolfszene beteiligten sich am 40. Montfortpokal und dem Legendenturnier auf der Anlage im Römerweg in der Winzergemeinde. Der Bahnengolfsportklub Klaus mit Obmann Ferdinand Jagschitz an der Spitze und seinen vielen freiwilligen Helfern sorgte mit einer professionellen Abwicklung für einen würdigen Rahmen. Den Zuschauern wurde bei einer Glutofenhitze an zwei Tagen und einer Nettospielzeit von zwölfeinhalb Stunden Bahnengolf der Extraklasse geboten. Am Ende setzten sich vorwiegend die Favoriten in den diversen Bewerben durch. Lokalmatador Mathias Jagschitz war der große Abräumer. Der Klauser nützte den Heimvorteil und gewann das Legendenturnier mit allen Stars der letzten Jahre vor Günter Inmann. Im Montfortpokal behielt Jagschitz in der Kategorie Herren mit 93 Schlägen fünf Punkte vor Stefan Emich klar die Oberhand. Die letzten vier Jahre spielte Mathias Jagschitz in der österreichischen Bundesliga für die Klubs Gumpoldskirchen in Niederösterreich und Angerberg in Tirol eine bedeutende Rolle. Der BGSC Klaus kann seit einiger Zeit keine Herrenmannschaft in der höchsten Spielklasse Österreichs mehr stellen. In der kommenden Saison 2024 wird Mathias Jagschitz für Bludenz spielen. Die Alpenstädter werden eine siebenköpfige Mannschaft im nationalen Oberhaus stellen. Den Hauptbewerb im Montfortpokal in Klaus entschied der Dornbirner Adriano Steiner äußerst knapp für sich. In der Seniorenklasse I hatte Steiner und Klaus Grünbacher aus Gumpoldskirchen nach vier Durchgängen mit 86 Schlägen genau gleich Punkte auf dem Konto. Im Stechen ging Steiner letztendlich als der Sieger hervor. Der Klauser Arnold Mitterer wurde starker Dritter und bot im Comeback nach 23 Jahren Pause eine Klasseleistung. Mit Brigitte Hiesleitner (124 Schläge) und Rosmarie Jagschitz (109 Schläge) gab es für den Veranstalter BGSC Klaus noch zweimal die Silberne. Beide Klauser Sportlerinnen mussten sich nur zwei Schläge hinter den späteren Siegern Eva Gotsch und Christine Riesch (beide Schruns) knapp geschlagen geben. In der Mannschaftswertung belegte Klaus hinter Sieger Naturns, Schruns und Hörbranz den vierten Endrang.VN-TK