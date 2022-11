Lokalkolorit in Fernsehreihe

Der im Bregenzerwald aufgewachsene Schauspieler Stefan Pohl steht seit über 20 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Bei Vorarlberg LIVE erzählte der Schauspieler über seine Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Egger in der beliebten Fernsehreihe "Die Toten vom Bodensee". In seiner Rolle als Pathologe bringt es nicht nur Vorarlberger Lokalkolorit ein, es stecke einiges von ihm selbst in der Rolle. "Ich bringe das Lockere und mit Witz an Sachen herangehen in die Rolle ein", erklärte der 41-Jährige. Weiters verriet er, dass die Erfolgsgeschichte nicht zu Ende sei. Ab März 2023 werden drei Teile in Folge gedreht.