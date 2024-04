Lokaler Nachwuchs zeigt sein Talent

Rheintalische Musikschule präsentiert Bands, Tanzensembles und Orchesterformationen.

Lustenau. Nach dem erfolgreichen Eröffnungswochenende mit über 1.300 Besucherinnen und Besuchern bei den beiden Flohmärkten sowie dem Konzertauftakt mit der finnischen Sängerin Ina Forsman am vergangenen Samstag, wurde das Freudenhaus Lustenau würdig zum Leben erweckt „und wir sind bereit so richtig durchzustarten“, betont Gastgeber Roman Zöhrer.

Das kommende Wochenende widmet sich das Freudenhaus ganz den lokalen Nachwuchsmusikerinnen und -musikern. Am Freitag, 26. April und Samstag, 27. April dreht sich alles um die talentierten Bands, Tanzensembles und Orchesterformationen der rheintalischen Musikschule.

Big Band, Chor, Circle of Sixths und Tanzensembles

„Raus aus den Unterrichtsräumen – rauf auf die Bühne“, heißt es am Freitag ab 19.30 im musikalischen und tänzerischen Freudenfest der Rheintalischen Musikschule Lustenau/Höchst/ Fußach/Gaißau. Die Bigband, der Jazz-Pop Chor, das Gesangsensemble „Circle of Sixths” und die Modern Jazz Tanz Gruppe lassen dabei ihrer Musizier- und Tanzlust freien Lauf. Das Publikum darf sich auf unterschiedliche Stilrichtungen des Pop, Rock und Jazz sowie Modern Dance freuen. „Alle Besucherinnen und Besucher sind bei freiem Eintritt herzlich eingeladen, im entspannten Ambiente einen kurzweiligen Abend zu verbringen“, so Zöhrer.