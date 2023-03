Lokale Partnerschaft für vielfältige Kultur

Seit fast zwanzig Jahren unterstützt die Sparkasse Bludenz als Hauptsponsor das Kulturprogramm der Stadt Bludenz

Bludenz. Am Mittwoch, 22. März, wurde gemeinsam mit dem Hauptsponsor das Jahres-Kulturprogramm der Stadt Bludenz präsentiert. Neben dem bunten Programm von Literatur über Kindertheater bis hin zu Musik-Festivals wurden auch neue Kooperationspartner vorgestellt. Die Zusammenarbeit bereichert das dynamische Programm von Bludenz Kultur, so dass eine breite Palette an Veranstaltungen der gesamten Region angeboten werden kann.

„Neben internationalen Acts setzen wir auch 2023 wieder auf lokale und regionale Künstler*innen. Somit bleiben wir auch dieses Jahr unserem Credo treu, das Kulturprogramm zu 40% – 50% mit Kunstschaffenden zu besetzen, die einen regionalen oder starken Vorarlbergbezug haben“, leitet Kulturstadtrat Cenk Dogan das Gespräch ein.

Das Bludenzer Kulturbüro bietet auch in diesem Jahr wieder ein dynamisches Programm in der Remise an. „Von Kleinkinderveranstaltungen über speziell für Schulen und Kindergärten zugeschnittene Kindertheater, Kabaretts für die Lachmuskeln und zahlreichen Konzerten verschiedensten Genres bis hin zu Tanzperformances und Lesungen bieten wir auch heuer wieder eine breite Palette an Kunst und Kultur an. Wir freuen uns, in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Kunstschaffenden das Programm auch auf neue Spielstätten und die Bludenzer Altstadt auszuweiten und so der gesamten Region ein noch umfassenderes Angebot präsentieren zu können“, so die neue Leiterin des Bludenzer Kulturbüros, Daniela Beck.

Daneben gibt es neue, vielversprechende Kooperationen mit dem Verein „Haus Habakuk – Puppenhaus“ und dem Jüdischen Museum Hohenems. Die erfolgreiche Zusammenarbeit und daraus resultierenden Veranstaltungen mit langjährigen Partnern wie dem Verein „allerArt“ und Kultur.LEBEN bleibt weiter ein fixer Bestandteil im Jahresprogramms.

Das Kulturbüro Bludenz stellt stetig ein musikalisch breit gefächertes Programm auf die Beine. Regionale, nationale und international renommierte Musiker*innen, verschiedener Genres werden ihre Musikinterpretationen dieses Jahr in Bludenz präsentieren. Die Bandbreite läuft von Pecoraro & Pecoraro über Garish und Harry Marte bis hin zu Lou Asril. Jazz-, Blues- und Funkfans sind beim 3-tägigen Jazz & Groove-Festival in der Bludenzer Altstadt und am Remise Vorplatz zu Hause. Außerdem wird in der Bludenzer Altstadt zum ersten Mal das böhmisch-mährische Musikfest mit dem Slogan „b’sundrig – böhmisch – z’Bludaz“ stattfinden.

Mit dem „Magnolienfest“ wird das historische und vom Amt der Stadt Bludenz kürzlich erworbene Würbel-Areal feierlich eröffnet. Bludenz Kultur bietet ein Programm für Groß und Klein mit kulinarischer Bewirtung und bei freiem Eintritt.

Aufgrund der hohen Nachfrage und der Beliebtheit wird das qualitativ anspruchsvolle Kinder- und Kleinkinderprogramm auch in diesem Jahr zentraler Bestandteil des Kultur-Angebots in der Remise Bludenz. Mit der Kleinkinderkonzertreihe „Pfiffikus“ werden die 0-3-Jährigen eingeladen sich musikalisch verzaubern zu lassen.

Die jährlich stattfindende Sommerausstellung im Kunstraum Remise befasst sich dieses Jahr mit der Thematik „150-Jahr-Jubiläum der Vereinigung des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins“. Ausgerichtet wird die Ausstellung von Bludenz Kultur in Kooperation mit dem städtischen Archiv und Kurator Mag. Christof Thöny.

Die Remise Bludenz wird heuer 25 Jahre alt und das soll ordentlich gefeiert werden. Im November ist deshalb ein mehrtägiges Festival geplant, bei dem die unterschiedlichsten Facetten der in der Remise angebotenen Kunst und Kultur für Besucher*innen veranschaulicht werden.

Neben der Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern wie dem Verein allerArt, Kultur.LEBEN, der Offenen Jugendarbeit (Villa K.), dem ALPINALE Kurzfilmfestival, sowie Kulturvereinen aus Vorarlberg bringen neue Kooperationen auch neuen Schwung in die Remise und die Bludenzer Altstadt. Im künftigen „Haus Habakuk“ in der Rathausgasse werden neben laufend wechselnden Ausstellungen der bekannten Puppenfiguren von Arminio Rothstein auch kleine Aufführungen stattfinden. Mit dem Jüdischen Museum in Hohenems wird ab 2023 Schulklassen aus Bludenz die Möglichkeit geboten, kostenlos an Ausstellungen und Vermittlungsprogrammen teilzunehmen. Auch mit dem Verein „Netzwerk Tanz“ ist für 2023 in Kooperation eine gemeinsame Veranstaltung geplant.

„Seit 19 Jahren sind wir stolzer Sponsor-Partner von Bludenz Kultur. Es freut uns, dass wir dadurch sowohl Kunst-Schaffenden als auch den Kunst-Konsumierenden ein Mehr an Kulturleben ermöglichen können“, freut sich Thomas Schreiber, Vorstandsdirektor der Sparkasse Bludenz über die gute Zusammenarbeit.

Die nächsten Highlights im Kulturprogramm:

Pecoraro & Pecoraro

Freitag, 24. März und Samstag, 25. März 2022 | jeweils 20 Uhr | Stadtsaal Bludenz

Eintritt: Kat. I 55,-/ Kat. II 50,- / Kat. III 45,-

Kultur.LEBEN Angelika Kirchschlager & Pianist Christopher Hinterhuber

Samstag, 1. April 2022 | 19.30 Uhr | Remise Bludenz

Eintritt: VVK + AK 30,-