Thürger Florianijünger holten sich mit Feuereifer den Bezirkssieg

Der 34. Nassleistungs-Wettbewerb 2018 im Bezirk Bludenz wurde unlängst in Bings-Stallehr ausgetragen. Die Ortsfeuerwehr Thüringen war mit ihren beiden Wettkampfgruppen dabei.

Den Bezirkssieg errang dabei die Wettkampfgruppe “Thüringen I”, welche diesen Sommer in Ludesch beim Trockenwettkampf zum Landessieger in der Klasse Bronze gekürt wurde.

Der Thüringer Gemeindebürger Oskar Gürtler, Vater von “Thüringen I”-Mitglied Thomas Gürtler, zollt Kommandant Hubert Bischof große Anerkennung: “Hubert ist seit 30 Jahren Wettkampfgruppenleiter, hilft zudem in Thüringen in jedem Verein als Griller oder als Koch – alle Achtung!” Den Hut zieht Gürtler aber natürlich vor der gesamten Ortsfeuerwehr: “Die Florianijünger arbeiten viele Stunden für die Allgemeinheit – und das in ihrer Freizeit!”