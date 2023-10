Lohnverhandlungen: Kommen Arbeitnehmer zu kurz?

Es stehen richtungsweisende Lohnverhandlungen für rund 200.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Metallindustrie bevor. Die Inflation spielt dabei die entscheidende Rolle. AK-Präsident Bernhard Heinzle und IV-Geschäftsführer Christian Zoll kommen mit unterschiedlichen Lösungsansätzen ins Studio von "Vorarlberg LIVE". Beginn ist um 17:00 Uhr.

Am Donnerstag steht in "Vorarlberg LIVE" die Diskussion im Mittelpunkt. Bereits vergangene Woche haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Herbstlohnrunde eröffnet, indem sie ihr Forderungsprogramm an alle Arbeitgeberverbände der Metallindustrie überreicht haben. Eine Inflation von 9,6 Prozent ist der entscheidende Faktor für diese Verhandlungen.