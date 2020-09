(VdT) Löwen-Drillinge geboren

Im US-amerikanischen Bundesstaat Texas erblickten Mitte August drei Löwen-Babys im Dallas Zoo das Licht der Welt. Sie sind wohl auf und ihre Mutter Bahati kümmert sich liebevoll um sie.

Knapp drei Wochen nach der Geburt der Raubkatzen, veröffentlichte der Zoo erstmals ein Video. Laut der Verwaltung ist es das erste Mal in 46 Jahren, dass Löwen-Drillinge im Zoo geboren wurden.

"Wir sind überglücklich zu sehen wie Bahati, die unser erstes Löwenbaby in 43 Jahren war, nun selbst Mama wurde und eine so entscheidende Rolle im Hinblick auf den Erhalt und Schutz ihrer Spezi spielt. Diese drei Babys stehen für Resilienz, Stärke und Hoffnung", so der Direktor und Geschäftsführer des Zoos.