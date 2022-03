Lösung beim Verkehrsthema gefragt

Thomas Schierle, Bürgermeister von Schwarzach, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

"Wir sind schon mitten drin", erklärte der Schwarzacher Bürgermeister Thomas Schierle bei "Vorarlberg LIVE" auf die Frage des Moderators Marc Springer, ob sich die Gemeinde auf die Ukraine-Flüchtlinge vorbereite. Es gibt in der Hofsteigemeinde schon ukrainische Familien, die privat untergekommen sind, erzählte Schierle weiter. Die Gemeinde arbeitet derzeit mit Pädagoginnen und dem Land ein Konzept aus, damit die fünf Kinder in die Kindergruppe, Kindergarten beziehungsweise Volksschule gehen können. Wie der Bürgermeister derzeit bemerkt, ist ein hohes Maß an Menschlichkeit vorhanden. "Bei der Flüchtlingswelle von 2015 war ein große Skepsis zu spüren", erinnerte er sich zurück.

Wie bereitet sich die Gemeinde Schwarzach auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor?

Das sagt der Schwarzacher Bürgermeister zum Ende der Gratistests:

Zuzüglergemeinde

In Schwarzach gebe es den Trend, dass Grundstücke nicht mehr am freien Markt oder an den Nachbarn verkauft werden. "In letzter Zeit sind viele Bauanträge für Wohn- bzw. Kleinwohnanlagen eingelangt", sagt Schierle bei "Vorarlberg LIVE" auf die Frage, wie es auf dem Grundstücksmarkt aussieht. Hauseigentümer gehen zum Anbau über und verdichten so den Bestand. Größere Wohneinheiten kann die Gemeinde nicht stemmen, da "wir zum Beispiel die Kinderbetreuungs- oder Schulplätze gar nicht haben". Da Schwarzach mit knapp 4000 Einwohnern eine überschaubare Größe hat, sieht der Bürgermeister bei der Integration von neuen Bürgern keine Probleme. Derzeit erarbeitet die Gemeinde gerade das Räumliche Entwicklungskonzept. Eine Ausweitung der Hanggebiete ist nicht geplant, da die Straßen nicht leistungsfähig genug seien. Zwei zentrumsnahe Gebiete sollen zu Bauflächen umgewidmet werden. "Was wir nur sehr eingeschränkt haben, sind Erweiterungsflächen für unsere Betriebe", bedauerte Schierle.