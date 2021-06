Lockerungen: Das gilt ab Donnerstag in den Spitälern

Im Zuge der morgigen Öffnungsschritte wird auch die Besuchsregelung in den Vorarlberger Krankenhäusern etwas gelockert.

Wer im Spital liegt, darf ab sofort wieder mehr Besuch empfangen. In den Vorarlberger Landeskrankenhäusern werden ab 1. Juli zu den vorgegebenen Besuchszeiten pro Patient täglich zwei Personen für jeweils maximal eine Stunde eingelassen. Dabei gilt für Besucher ebenso wie für Begleitpersonen, die Erkrankte bei einem Termin im Krankenhaus unterstützen, der Grundsatz: „Getestet, genesen oder geimpft“.

3G-Nachweis ab zwölf Jahren erforderlich

Hygienemaßnahmen

Aufgrund des begrenzten Platzangebots im Gebäude, sei es auf den Gängen, in Aufzügen und vor allem in den Krankenzimmern, appellieren die Spitäler dennoch an die Bevölkerung, von Besuchen nach Möglichkeit abzusehen.